Belezas de Bonito e Corumbá (MS) são divulgadas durante Adventure Connect, em São Paulo

As belezas naturais e o potencial turístico de MS foram divulgados, por meio do evento Adventure Connect, em São Paulo, realizado na última semana durante a World Travel Market Latin América 2017.

“Estivemos reunidos no Caetano’s Bar, um local divertido que serve comida típica brasileira. Foram apresentados os dois destinos, Bonito e Corumbá, de forma bastante descontraída. O evento possibilitou estreitar relacionamentos com outros destinos e com entidades nacionais e internacionais. Esperamos, dessa forma, conseguir fortalecer parcerias que são importantes para o fortalecimento do setor turístico, comenta a secretária executiva do Bonito CVB, Janaina Mainchein.

Esta ação foi promovida pelo Bonito Convention & Visitors Bureau e Fundação de Turismo de Corumbá em parceria com a ATTA - Adventure Travel Trade Association.

Ao todo participaram cerca de 100 pessoas, entre elas, representantes da EMBRATUR, ABETA, Fundação de Turismo de MS, Secretaria de Turismo de Bonito, ATRATUR, operadoras de ecoturismo da América Latina, imprensa e outros profissionais participantes da WTM.

O Adventure Connect é um evento promovido para ATTA (Adventure Travel Trade Association) com intuito de oportunizar aos profissionais do turismo uma integração, visando fortalecer parcerias e gerar futuros negócios.

