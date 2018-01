Bela Vista e Antônio João emitem decretos e municípios em situação de emergência em MS chegam a 18

A maioria deles foi feita com base em chuvas intensas, mas há registros também em decorrência de vendaval, enxurradas e alagamento - Foto: Defesa Civil Municipal de Bela Vista

Os municípios de Bela Vista e Antônio João emitiram decretos de situação de emergência em virtude das chuvas intensas, elevando a 18 o número de cidades nessa situação em todo o Estado.

Os decretos municipais foram assinados no dia 15 deste mês, mas a comunicação oficial foi feita na sexta-feira (19.01) à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS). Os danos nessas localidades estão sendo registrados pelas coordenadorias municipais no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID).

Quando é feita a decretação, a validade é de 180 dias. Até o momento, estão oficializados decretos nos municípios de Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Miranda, Rio Verde de Mato Grosso, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Iguatemi, Mundo Novo, Amambai, Bela Vista e Antônio João.

A maioria deles foi feita com base em chuvas intensas, mas há registros também em decorrência de vendaval, enxurradas e alagamento. Várias das ocorrências são relacionadas ao início do período das chuvas, ainda no ano passado.

Homologados

Em oito municípios, o Governo do Estado homologou a situação de emergência decretada pelas prefeituras: Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas, Iguatemi e Porto Murtinho. Neste último, a decisão estadual foi feita mediante parecer, sem decreto, para agilizar os procedimentos de busca por recursos federais para a reconstrução.

Em todos os demais, o Estado será parceiro com repasses em recursos e suporte da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para recuperação estradas, pontes e acessos.