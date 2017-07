Beef Week pretende aumentar a percepção dos consumidores sobre qualidade e origem da carne brasileira

A Linguiça Guarânia está presente em dois pratos do festival. O primeiro deles é o Pantaneiro Burger do Pastel D’ouro / Divulgação

De 14 a 30 de julho, Mato Grosso do Sul protagoniza a maior edição da Beef Week, um movimento de coordenação de cadeia produtiva da carne bovina que tem como objetivo aumentar a percepção dos centros urbanos e dos consumidores em relação à qualidade e origem da carne brasileira. De 14 a 30 de julho, 55 restaurantes das cidades de Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas oferecerão pratos especiais com carne bovina com preço até R$ 60,00.

A Linguiça Guarânia está presente em dois pratos do festival. O primeiro deles é o Pantaneiro Burger do Pastel D’ouro – Loja 4. Um Suculento hambúrguer de carne pantaneira, queijo meia cura, alface americana, bacon caramelizado finalizado com maionese de tereré, acompanha ainda bolinha de queijo muçarela com provolone.

Segundo o chef Marcelo Giuliani que assina o prato, a proposta é fazer algo bem regional, com sabor e qualidade. “A Linguiça Guarânia também atua com cortes de carne e quis propor um lanche regional com um bacon caramelizado com melado de cana, a mistura do doce com o salgado, queijo meia cura que sai um pouco dos tradicionais muçarela, chedar ou prato e tem um sabor salgado que contrasta com o amargo da maionese de tereré e o bacon adocicado”, explica o chef. O sanduíche custa R$ 25,00.

O segundo prato pode ser provado no Restaurante Nazca, o Arroz Cremoso da Terra, assinado pelo Chef Edu Rejala Esse prato traz um arroz cremoso com ac?afra?o da terra, linguic?a pantaneira de ponta de costela (Guara?nia), finalizado com queijo parmesa?o. Acompanha farofa crocante de quinua e ensalada Inca (folhas, brotos e quinua, temperada com azeite de trufas brancas e sal rosa do Himalaia).

“Sabemos o quanto a Guarânia, além de tradicional, é uma carne de extrema qualidade e confiança. Firmar esta parceria em pleno festival de gastronomia como a Beef Week é de extrema importância para todos. Une técnica, cultura, sabor, exposição e a interação dos clientes”, declara o chef. Essa delícia custa R$ 38,00.

Segundo Jander Pereira, a Linguiça Guarânia é uma representante legítima do Mato Grosso do Sul e não podia estar de fora do festival. “Nossos produtos representam a cultura e a culinária sul-mato-grossenses e por isso participamos de dois pratos nesse festival que leva o nome do nosso Estado para todo o Brasil”, declara o diretor da Linguiça Guarânia.

A Beef Week MS é promovida pelo Terraviva Eventos, Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e Semagro – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar / Governo do Estado, com apoio da ACPP – Associação dos Cozinheiros Profissionais do Pantanal. A edição de 2017 da Beef Week MS tem o patrocínio da cerveja Bamboa, Linguiça Guarania, Fecomércio MS – Sesc Senac IPF, MS Gás, PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios, Sebrae e Senac.

