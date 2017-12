Bebês que nascerem na virada do ano vão ganhar plano de previdência com R$ 2018

Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2018 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência da Icatu Seguros com R$ 2018,00 investidos. - Divulgação

Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2018 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência da Icatu Seguros com R$ 2018,00 investidos. A ação(www.bebesdavirada.com.br), que ocorre pelo quarto ano consecutivo, também oferece um prêmio especial: caso um dois pais do bebê da virada já seja cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, R$ 4036,00. O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros, apoia a iniciativa.

A ação, que premiou 74 crianças nas três edições anteriores, não é sorteio e não precisa de cadastro prévio ao nascimento. Para participar, a família deverá entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação solicitada. “Além de contribuir com o primeiro passo no planejamento financeiro das famílias dos bebês, queremos conscientizar a todos sobre a importância de planejar as finanças desde cedo”, ressalta Aura Rebelo, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

Sobre a Ação Bebês da Virada

Despertar o interesse da população em planejar o futuro financeiro desde cedo. Essa é a principal ideia da ação Os Bebês da Virada, que aproveita dois momentos que remetem ao futuro: o réveillon, período em que as pessoas fazem planos para o próximo ano que está chegando; e o nascimento de um filho, quando as pessoas também projetam grandes expectativas para o futuro daquela vida que acabou de chegar.

Sobre a Icatu Seguros

Especialista em oferecer as melhores soluções de proteção e planejamento financeiro aos seus mais de cinco milhões de clientes, a Icatu Seguros mantém diversas parcerias para comercialização de seus produtos. São mais de 130 parceiros comerciais e cerca de 130 mil empresas clientes. A companhia, que atua nos segmentos de Seguro de Vida, Previdência, Capitalização, Fundos de Pensão e Gestão de Recursos, administra recursos que ultrapassam a soma de R$ 23 bilhões, possui mais de 120 fundos sob gestão própria, que figuram no topo dos mais importantes rankings financeiros nacionais. Sabia mais: www.bebesdavirada.com.br.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.