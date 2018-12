Bebês que nascerem na virada do ano ganharão plano de previdência privada

A campanha é muito simples: bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2019 vão receber, gratuitamente, um plano de Previdência com R$ 2019 investidos - Divulgação

Líder entre as seguradoras independentes nos segmentos de Vida, Previdência e Capitalização, a Icatu Seguros é uma companhia especialista em pessoas e tem como propósito contribuir para a conscientização da sociedade sobre educação e equilíbrio financeiro. Por isso, tradicionalmente, aproveita o Réveillon e a chegada dos primeiros bebês do novo ano para presenteá-los com planos de previdência privada. A ação "Bebês da Virada" acontece desde a passagem de 2014 para 2015 e já beneficiou mais de cem famílias.

A campanha é muito simples: bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2019 vão receber, gratuitamente, um plano de Previdência com R$ 2019 investidos. Sem sorteio e sem a necessidade de cadastro prévio, para participar, a família deve entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação solicitada. Caso o pai ou a mãe do bebê já seja cliente Icatu Seguros, a família recebe o prêmio em dobro, ou seja, R$ 4038.

"A expectativa de vida do brasileiro ao nascer aumentou bastante nos últimos anos e todos esperam usufruir dessa longevidade preservando sua qualidade de vida. Por isso, o planejamento financeiro é tão importante e pensar o futuro desde cedo, indispensável", afirma Rafael Caetano, diretor de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

Sobre a ação Bebês da Virada

Despertar o interesse da população em planejar o futuro financeiro desde cedo. Essa é a principal ideia da ação "Bebês da Virada", que aproveita dois momentos que remetem ao futuro: o Réveillon, período em que as pessoas fazem planos para o ano que está chegando; e o nascimento de um filho, quando as famílias também projetam grandes expectativas para o futuro daquela vida que acabou de chegar.