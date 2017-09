Bebê que nasceu com quase seis quilos deixa o hospital no interior do Paraná

A menina Gabrielly Trevisan Ferreira , nascida em 19 de setembro, em Cascavel, no interior do Paraná, deixou o hospital na manhã desta quinta-feira, 28. Gabrielly , que nasceu com uma cardiopatia, estava internada na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI). A menina chamou a atenção dos moradores da região. Ela nasceu com 54 centímetros e 5,715 kg, algo inédito nos 27 anos do Hospital Universitário de Cascavel.

"Já nasceram bebês com cerca de cinco quilos, mas não com este peso da Gabrielly", informou a assessoria do hospital.

A mãe, Maira Trevisan Ferreira, 36, está feliz e surpresa ao mesmo tempo. "Sabia que ela seria grandinha, fiz um exame horas antes do parto e tudo indicava que ela nasceria com 5,300, levando em conta a margem de erro de 200 gramas, mas quando nasceu foi uma surpresa para todos nós", comentou. Maira também conta que houve uma grande movimentação no hospital. "Mesmo não sendo permitido fotos, algumas pessoas passaram a fazer, pois era algo incomum.

Segundo ela, o marido Antônio Ferreira também se surpreendeu. "Ele também ficou surpreso, mas estamos muito felizes, ela é bem calma, tranquilinha, já o enxoval ficou perdido, não pretendemos ter mais filhos e por isso teremos que comprar novo enxoval", disse.

