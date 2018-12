Bebê em Vanuatu recebe primeira vacina do mundo entregue por drones

O bebê de 1 mês Joy Nowai se tornou a primeira criança do mundo a receber uma vacina entregue por um drone em uma ilha remota no país de Vanuatu, no Pacífico Sul, informou ontem (18) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na terça-feira.

O trajeto para a entrega da vacina foi de quase 40 km de terreno acidentado montanhoso da Baía de Dillon, no lado oeste da ilha, até o patamar leste na remota Baía Cook, onde 13 crianças e cinco mulheres grávidas foram vacinadas por uma enfermeira nessa terça-feira.

A Cook's Bay, uma comunidade pequena e dispersa que não tem centro de saúde ou eletricidade, só é acessível a pé ou por pequenos barcos locais.

"O pequeno voo de hoje por drones é um grande salto para a saúde global", disse a diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, em um comunicado à imprensa. "Com o mundo ainda lutando para imunizar as crianças em locais mais difíceis de alcançar, as tecnologias de drones podem ser um divisor de águas para alcançar todas as crianças."

As vacinas são difíceis de transportar, pois necessitam de temperaturas específicas. Locais de clima quente como Vanuatu, formado por mais de 80 ilhas remotas e montanhosas que se estendem por 1.300 km e estradas limitadas, têm dificuldade para o recebimento de vacinas. Como resultado, quase 20% das crianças do país perdem suas vacinas essenciais na infância, segundo o Unicef.

"É extremamente difícil carregar caixas de gelo para manter as vacinas frescas enquanto atravessamos rios, montanhas, através da chuva, através de plataformas rochosas. Eu usei barcos, que muitas vezes são cancelados devido ao mau tempo", disse Miriam Nampil, enfermeira que injetou a primeira vacina do mundo lançada por drones. "Como a jornada costuma ser longa e difícil, só posso ir lá uma vez por mês para vacinar crianças. Mas agora, com esses drones, podemos esperar alcançar muito mais crianças nas áreas mais remotas da ilha."

Durante o vôo dos drones, as vacinas foram transportadas em caixas de isopor com pacotes de gelo e um termômetro. Um indicador eletrônico é acionado se a temperatura das vacinas oscilar fora do intervalo aceitável.

Em testes na semana passada, o Ministério da Saúde de Vanuatu, com apoio do Unicef, conduziu testes com dois operadores de drones.

Esta é também a primeira vez em todo o mundo que um governo está contratando uma empresa comercial de drones para transportar vacinas para áreas remotas.

A longo prazo, o governo de Vanuatu está interessado em integrar o sistema de entrega de vacinas a seus programas nacionais de imunização e usar os drones mais amplamente para distribuir suprimentos de saúde. Os dados dos testes também serão usados para mostrar como os drones podem ser usados comercialmente em ambientes semelhantes em todo o mundo.

"A primeira entrega de vacina de hoje tem um enorme potencial não só para Vanuatu, mas também para as milhares de crianças que estão perdendo vacinas em todo o mundo", disse Fore. "Isso é inovação no seu melhor e mostra como podemos utilizar o potencial do setor privado para o bem maior das crianças do mundo."

*Com informações da agência chinesa Xnhua