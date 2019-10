Bebê é sexta vítima de acidente na via Dutra, sentido Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal informou que um bebê, que completaria um mês de idade amanhã (13), está entre os mortos na colisão ocorrida nesta tarde entre uma carreta e um carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende, no Sul Fluminense. Com a confirmação, subiu para seis o número de vítimas do acidente.

O bebê estava com os outros quatro ocupantes do automóvel que trafegava em direção ao Rio de Janeiro e foi atingido por uma carreta que atravessou a pista. A via chegou a ser interditada no sentido Rio até as 16h, mas já foi parcialmente liberada.

A colisão ocorreu às 13h40, na altura do quilômetro 293, e chegou a provocar 7,5 quilômetros de congestionamento.