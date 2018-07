Bebê cai de janela do segundo andar no Espírito Santo e sobrevive

Uma planta salvou a vida de um bebê de dois meses. A criança caiu do segundo andar da casa onde mora no bairro Flor de Piranema, em Cariacica, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Civil, o menino caiu no quintal da residência da vizinha, a uma altura de aproximadamente quatro metros.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 16, por volta das 22h. O acidente só não se tornou uma tragédia graças a uma planta, que amorteceu a queda do menino. O bebê deslizou pela árvore e caiu no chão, sem quebrar nenhuma parte do corpo.

Segundo os familiares, a criança estava no colo da prima, de 9 anos, quando caiu pela janela do quarto. Minutos antes, ele estava no berço dormindo, mas acordou chorando. Em seguida, a prima pegou o bebê no intuito de acalmá-lo. Chegou a subir na cama da família e foi quando o ele teria dado um impulso forte no colo da criança e caído.

"Eu tinha acabado de tomar banho e ai eu acendi à luz na cara dele e ele começou a chorar. Aí eu o peguei no colo e comecei a balançar ele. Depois ele se jogou para frente e como eu estava na frente da janela, ele caiu. Eu até tentei segurar, mas não consegui", disse a prima.

A avó começou a procurar pelo bebê e chegou a ir até o berço, mas não o encontrou. "Eu comecei a escutar um chorinho pela janela e desci correndo. Dei a volta na casa e entrei no quintal da vizinha, fui direto onde ele estava e o peguei no colo", disse.

O bebê foi levado pelos vizinhos para o Hospital Infantil de Vila Velha. Na tarde desta terça-feira, 17, ele passou por vários exames e a ainda está em observação.