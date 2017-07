Bebê baleado na barriga da mãe há quase um mês continua em estado grave

Rio de Janeiro - O secretário estadual de Saúde, Luiz Antonio Teixeira Jr, e a equipe médica do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, falam à imprensa sobre o estado de saúde do bebê Arth / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O estado de saúde do bebê Arhtur, baleado na barriga da mãe há cerca de um mês, continua grave, segundo a direção do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a criança está internada.

A mãe, Claudinéia dos Santos Melo, que estava grávida de nove meses, levou um tiro, no dia 30 de junho, quando ia ao mercado no centro de Duque de Caxias, e teve que ser submetida a uma cesariana de emergência. O tiro atingiu a região pélvica de Claudinéia e atravessou o tórax do bebê, ferindo também uma das orelhas. Ela recebeu alta no dia 6 de julho.

Arthur tem quadro de paraplegia, mas os médicos do hospital avaliam que suas chances de recuperação são boas. Foi constatado que não houve lesão ao cérebro. Logo na chegada ao hospital, o bebê passou por uma cirurgia para descompressão da medula, após fazer uma ressonância nuclear magnética.

O caso está sendo investigado pela 59ª Delegacia Policial (Duque de Caxias) que apura informações de que criminosos armados teriam atirado contra uma viatura da Polícia Militar que trafegava pela via onde Claudineia foi baleada. Os agentes buscam possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer os fatos.

