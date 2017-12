Bêbados Habilidosos comemora aniversário com show em Campo Grande

Depois de um longo período afastada dos palcos, a banda volta com novo vocalista, Alvaro Vasques, prepara novo cd com gravações realizadas pelo Renato Fernandes - DIVULGAÇÃO

A banda Bêbados Habilidosos toca neste fim de semana no Blues Bar, em Campo Grande, com convidados. Depois de um longo período afastada dos palcos, a banda volta com novo vocalista, Alvaro Vasques, prepara novo cd com gravações realizadas pelo Renato Fernandes (vocalista anterior) e ainda comemora mais um aniversário.

O show será uma celebração aos mais de 20 anos de existência dessa banda que é considerada precursora do blues no estado de Mato Grosso do Sul, os Bêbados Habilidosos iniciaram atividade em 1995.

Um pouco da história:

A principal referência sempre foi o blues, gênero musical nascido às margens do rio Mississipi, porém o samba de raiz também exerceu forte influência na música de Renato Fernandes, ex vocalista e letrista do grupo. Noel Rosa e Chico Buarque são visíveis no estilo de suas composições e essa mistura de ritmos tão diferentes resulta na peculiar música dos Bêbados Habilidosos.

Com apresentações em importantes festivais de jazz e blues em Mato Grosso do Sul e em outros estados, a consagração chegou em 2008, com a inclusão de duas canções da banda

na trilha sonora do filme “Nossa Vida Não Cabe Num Opala”, do diretor Reinaldo Pinheiro.

Em 2013, a banda passa por momentos difíceis por conta de um infarto sofrido pelo então vocalista. Os Bêbados paralisam as atividades e aguardam a recuperação do músico. Renato retorna em setembro do mesmo ano, e em junho de 2014, a banda encerra as atividades durante a gravação do álbum “Vida Dura”. Em fevereiro de 2015 o vocalista sofre um novo infarto e dessa vez não resiste.

Algumas reuniões dos Bêbados (em shows tributo a Renato) culminaram no desejo de retomar o trabalho e agora com novo vocalista, a proposta é lançar o álbum paralisado em 2014 e fazer shows de divulgação do disco.

A atual formação dos Bêbados Habilidosos conta com Marcelo Rezende no contrabaixo, Rodrigo Paiva na guitarra, Júlio Bellucci no saxofone, Erik Artioli na bateria e Alvaro Vasques no vocal, que entrou nessa parceria no dia 12 de agosto deste ano num show de retorno lotado de fãs realizado em Campo Grande.

Projetos futuros:

Além da comercialização do disco novo, está prevista a gravação de videoclipe e lançamento de DVD. Os Bêbados Habilidosos seguem as atividades no pensamento do

bluesman americano Muddy Waters, cujo verso de uma de suas canções afirma: “pedras que rolam não criam limo”.

Show de sábado:

A venda dos ingressos já começou nos postos de venda:

-Rota 67 Harley-Davidson ( Av. Afonso Pena, 4548 - Centro)

- Blues Bar MS ( R. Quinze de Novembro - Centro)

O show é neste sábado dia 16 de dezembro. A abertura será com a banda Alma Hendrix.

Todas as informações estão na página oficial do facebook: https://www.facebook.com/bebadoshabilidososband