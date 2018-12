BCE reforça cautela em relação a riscos, mas defende melhor perspectiva

Em coletiva realizada após a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), o presidente da instituição, Mario Draghi, afirmou que os termos que marcaram a discussão da equipe na reunião mais recente se resumem a "confiança contínua com cautela crescente".

Segundo o dirigente, o Brexit e "outros eventos geopolíticos" têm aumentado as incertezas de forma geral, mas o cenário para o comércio global, por exemplo, "é melhor do que há dois meses". Sem entrar em detalhes, Draghi defendeu que os interesses de países diferentes "têm convergido", o que diminuiria as tensões.

Questionado sobre as tensões na França, onde o governo tem sido pressionado por manifestações de insatisfação em relação às políticas do presidente Emmanuel Macron, Draghi afirmou que "estou confiante de que as autoridades francesas vão tratar esse problema da melhor forma".