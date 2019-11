BBM anuncia a aquisição da Translovato, atinge patamar de R$ 1 bilhão e reforça atuação no Centro-Oeste

A Translovato é a segunda aquisição relevante nos últimos dois anos - Foto: Translovato/Divulgação

A BBM Logística, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário do Mercosul, anuncia a aquisição da Translovato – empresa que atua com destaque no segmento de carga fracionada, atendendo mais de 2.700 mil clientes, com 17 pontos de presença no Brasil e faturamento anual estimado de aproximadamente R$ 400 milhões em 2019. Com essa transação, o faturamento anual da BBM atinge a marca de R$ 1 bilhão, triplicando sua receita desde 2017, ano do aporte do Fundo Stratus e da largada do plano ambicioso de crescimento. A aquisição reforça a nova meta de chegar a R$ 2 bilhões de faturamento até 2022 – o dobro da meta divulgada anteriormente.



A aquisição reforça a atuação da BBM no Mercosul e em todo o País, onde a região Centro-Oeste tem lugar de destaque: a empresa opera com filiais nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. As operações são principalmente no segmento industrial com produtos químicos, gases do ar, indústria alimentícia e siderurgia.



A BBM Logística movimenta aproximadamente 200 mil toneladas por ano na região Centro-Oeste, com total de 1,5 mil cargas transportadas a cada ano.



A aquisição da Translovato fortalece a atuação da BBM no segmento de transporte de cargas fracionadas reforçando sua posição como uma das principais empresas do setor de logística no Mercosul, com soluções que abrangem toda a cadeia logística, desde o transporte para abastecimento de fábricas (Inbound) até o transporte de produtos acabados (Outbound).



A estratégia de consolidação é parte importante do plano de crescimento da BBM. A Translovato é a segunda aquisição relevante nos últimos dois anos. Em 2018, a companhia adquiriu a Transeich e atualmente tem outras transações em andamento.



O mercado de logística fatura mais de R$ 140 bilhões por ano, sendo muito fragmentado e com forte tendência de consolidação. As empresas querem movimentar suas mercadorias com alto nível de serviço, eficiência de custos, parceiros com capacidade de investimentos e financeiramente saudáveis, com ofertas de soluções inovadoras, customizadas e intensivas em tecnologia.



“Em um mercado de R$ 140 bilhões, nenhum player tem mais de 4% de participação. Temos muito espaço para crescer dada a relevância do modal rodoviário para o Brasil”, afirma André Prado, diretor-presidente da Companhia. “Com crescimento orgânico combinado com aquisições cuidadosamente selecionadas e foco nas soluções completas para o cliente, podemos dobrar de tamanho a cada três ou cinco anos durante alguns ciclos consecutivos”, completou André.



“O setor de transporte tem espaço para várias empresas de grande porte e o mercado de capitais certamente vai apoiar os operadores com maior potencial. A BBM já possui registro de capital aberto e funciona de acordo com as melhores práticas das empresas do nosso mercado. As aquisições futuras poderão ser financiadas com emissão de ações e já estamos fazendo estudos nesse sentido”, indica Marco Modesti – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa.



A transação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação do CADE.