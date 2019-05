BBC demite apresentador por tuíte racista sobre filho de Harry e Meghan

ESPORTE Ricardo Oliveira elogia interino do Atlético-MG e exalta: 'Ele sabe montar time'

SAÚDE Com foco no lúdico, serviço de Educação em Saúde é ferramenta estratégica contra o mosquito

ECONOMIA 42% acreditam que momento está pior para comprar presente do Dia das Mães

DESENVOLVIMENTO Em um mês, contratações do FCO aumentam duas vezes e meia e já chegam a R$ 459 milhões em MS

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados