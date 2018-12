Bazar de roupas e relógios doados pela Receita serão vendidos a preços baixos durante toda a semana no Instituto Luther King

Em virtude do grande número de camisetas de marca, polos principalmente, moletons, casacos, coletes e relógios, doados pela Receita Federal, o Instituto Luther King, em Campo Grande, vai estender por toda esta semana, a venda desses produtos a preços baixíssimos. As vendas vão ocorrer das 10h às 17h na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 603, entre a Rua 14 de Julho e Calógeras.

O objetivo da doação e venda é para que o Instituto tenha os recursos necessários para continuar com o ensino gratuito de centenas de jovens que se preparam para o ENEM de Mato Grosso do Sul e do Brasil. A entidade tem passado por profundas dificuldades financeiras para continuar esse trabalho social que já beneficiou milhares de famílias com a entrada de jovens nas mais importantes universidades do Estado e do País.

Para as compras os interessados poderão usar cartões de crédito e débito e valores acima de R$ 300,00 poderão ser divididos em até duas vezes no cartão de crédito.