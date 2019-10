A 12ª edição do Bazar da Cidade comemora o Dia das Crianças e arma as suas tendas no Museu da Casa Brasileira.

Apesar do tema, o evento se propõe a ser um programa para a família, reservando atividades para pessoas de todas as idades.

Quem for até o museu vai encontrar mais de 90 expositores, com produtos de moda, bijuteria, gastronomia e decoração (que nesta edição está cheia de produtos para os pequenos).