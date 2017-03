Bate-papo discute empreendedorismo feminino e startups nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, às 19 horas, acontece no Living Lab (Rua Brasil, 205 - Centro) o bate papo sobre empreendedorismo feminino e startups com a empresária Tânia Gomes. A iniciativa faz parte do Mês Mulher de Negócios, promovido pelo Sebrae.

Dona da loja virtual de sapatos 33e34, Tania identificou na própria necessidade em achar sapatos nessa numeração, uma oportunidade de negócio. Com um investimento-anjo de aproximadamente R$ 300 mil, o e-commerce foi aberto em janeiro de 2015. Já em maio, o grupo Mulheres Investidoras-Anjo (MIA) fez o segundo investimento e, em novembro, a 33e34 conquistou mais um aporte, no valor de 225 mil reais.

No primeiro ano de funcionamento, a loja virtual vendeu sete mil pares de sapato. Atualmente, já conta com 18 mil mulheres cadastradas e 17 marcas de calçados, acumulando cerca de 1400 sapatos e 220 modelos diferentes.

No bate-papo, Tânia vai compartilhar experiências e contar como foi o processo de criar sua própria startup. O evento é gratuito. Para se inscrever, acesse o Portal do Sebrae ou entre em contato com a Central de Relacionamento no 0800 570 0800.

Mês Mulher de Negócios

Na próxima terça-feira, dia 14/03, a programação do Mês Mulher de Negócios do Sebrae continua com a palestra “Empresárias e dinheiro: discutindo a relação”, da jornalista Carol Sandler, que é empresária e estudou Economia e Relações Internacionais em Paris. A apresentação acontece no auditório do Sebrae, às 19 horas, e o investimento é de R$ 30.

A programação se encerra no dia 23/03, com o talk show “Mulher de Negócios: como aumentar seus resultados com pequenas mudanças de comportamento”, mediado pela coach Rosângela Barcellos, que atua na área de desenvolvimento profissional há mais de 20 anos. O debate acontece às 19 horas, no Living Lab, e terá como convidadas as empreendedoras Bianca Ravagnani, da Smart Pet, Leni Fernandes, da Badulaque, e Regina Ferro, diretora regional do Sesc/MS, para apresentar a mulheres de negócios dicas inspiradoras de como conquistar seus objetivos do dia a dia.

Empreendedorismo feminino em MS

De acordo com levantamento realizado pelo Sebrae/MS mês passado, o número de empreendedoras nas micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul cresceu 24% nos últimos 10 anos. Atualmente, o estado possui 102 mil mulheres que são donas do próprio negócio, representando 25% do total de micro empreendimentos existentes.

O segmento em que há mais empreendedoras atuando é o do comércio, com 49% das empresárias, seguido pelo setor de serviços, com 40%. As mulheres já somam quase metade dos empreendedores que iniciam o próprio negócio no Brasil, e 40% das empresas consolidadas no mercado são geridas por elas.

