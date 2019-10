Bases do Lote Urbanizado serão construídas em Paranaíba

Campo Grande (MS) – O governo do Estado, por meio da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), contratou empresa para a construção de 40 bases do Projeto Lote Urbanizado no Loteamento Costa Leste em Paranaíba. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (14.10).

No projeto, o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Estado constrói a base da casa e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia. O valor do investimento será de R$ 388.557,00.

Para participar primeiramente o pretendente tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção os mesmos serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

O prazo para a conclusão da moradia é de até 24 meses e somente com a conclusão da construção da moradia, que a mesma poderá ser habitada.

Rosana Moura – Agência de Habitação – Agehab

Foto: Arquivo Agehab