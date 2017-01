Base da PM é alvo de tiros durante a madrugada em Natal

A base da Polícia Militar (PM) do bairro de Mãe Luíza, na zona leste de Natal, foi alvejada na madrugada desta segunda-feira, 16. Não houve feridos. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato da Polícia Civil, o agente Paulo Macedo, que mora na região.

Macedo informou que ouviu os disparos e então se deslocou até a unidade. Foi quando constatou que a unidade da PM havia sido alvo de disparos de arma de fogo. "Tirei fotos lá do prédio", disse.

Mãe Luíza é o bairro onde, segundo material apreendido nos presídios nos últimos dias por agentes penitenciários, nasceu o Sindicato do Crime do RN (SDC).

A polícia ainda não sabe se o episódio tem relação com a rebelião que aconteceu na Penitenciária Estadual de Alcaçuz no sábado, 14, e resultou na morte de 26 detentos.

