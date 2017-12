Base da GCM do Prosa atenderá mais de 82 mil moradores

O presidente Regional da Região do Prosa, Carlito Prado agradeceu a homenagem e estendeu honraria para todos que trabalham com segurança, principalmente aos GCM do Prosa. “Vamos continuar trabalhando e encaminhar as demandas para a Prefeitura”, comentou - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Homenagens aos Guardas Civis Municipais, empresários, vereadores e representantes comunitários marcaram a inauguração da Gerência Operacional do Prosa, na tarde desta quarta-feira (20).

O secretário Municipal de Segurança Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja falou em nome do prefeito Marquinhos Trad durante a inauguração da nova estrutura recebeu pintura externa e interna, além de adequações na infraestrutura já existente, como gramado e pisos, provendo melhor ambiente de trabalho administrativo e operacional.

“Esta obra foi realizada em parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a comunidade da Região Prosa. Atualmente a Gerência Operacional do Prosa conta com 95 Guardas Civis Municipais, sendo 25 no operacional e os demais lotados em postos de serviço”, frisa Azambuja.

Na ocasião também foram apresentados os veículos da Secretaria Especial de Defesa Social que foram doados pela Polícia Federal: 1 micro-ônibus, 1 caminhonete L200 e 1 Renault Mègane; pela Superintendência Regional do Trabalho um X-terra e pela Justiça Federal um Palio que está sendo utilizado pela corregedoria.

Para a presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Minas Gerais, Iraci Lima a obra veio em função da solicitação da comunidade.

“A Prefeitura de Campo Grande não mediu esforço e esta inaugurando esta base que trará mais segurança para nossa comunidade. Esta estrutura é merecida para a Guarda Civil Municipal. E que eles continuem com os trabalhos fazendo rodas e garantindo a segurança dos moradores da Região do Prosa”, frisa Iraci.

O presidente Regional da Região do Prosa, Carlito Prado agradeceu a homenagem e estendeu honraria para todos que trabalham com segurança, principalmente aos GCM do Prosa. “Vamos continuar trabalhando e encaminhar as demandas para a Prefeitura”, comentou.

O evento contou com a presença dos vereadores: delegado Wellington, Otávio Trad, Dharleng Campos, Odilon Júnior, Eduardo Romero, André Salineiro, secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Buainain, diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, Assistência Social José Mário e do presidente da Região do Prosa, Elias Santana.

A região possui uma população de 82.328 e a base atenderá os bairros: Taquaral Bosque, Montevideo, Danúbio Azul, Futurista, Arco Íris, Autonomista, Carandá, Chácara Cachoeira, Chácara dos Poderes, Estrela Dalva, Margarida, Mata do Jacinto, Noroeste, Novos Estados, Santa Fé, Veraneio.