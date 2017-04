Barros diz agora não ver necessidade do fracionamento da vacina de febre amarela

O governo brasileiro não vê necessidade de fracionamento de vacinas de febre amarela neste momento, mas estará preparado para implementar a medida, caso o cenário mude, disse nesta segunda-feira, 10, em Washington, o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo ele, nas últimas três semanas não surgiram fatos novos que exijam a imunização da população em grandes centros urbanos.

A avaliação do governo em relação à vacinação foi confirmada pela direção da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), que se reuniu com Barros. Apesar disso, o governo já realizou treinamento de pessoal e comprou seringas que seriam usadas nessa operação de fracionamento.

Barros afirmou ainda ser "natural" que outros países peçam certificado de vacinação para brasileiros que vivem em áreas com recomendação de vacinação e de seus cidadãos que viagem para essas mesmas regiões. Há 19 Estados brasileiros estão nessa classificação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

