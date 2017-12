Barnier diz que "não há volta" nos compromissos de Reino Unido para Brexit

O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta quarta-feira que "não há volta" para o Reino Unido nos compromissos que assumiu no fim da semana passada em um acordo preliminar sobre termos para a retirada do país do bloco.

O comentário de Barnier veio após o secretário britânico para o Brexit, David Davis, declarar que o acordo anunciado na última sexta-feira foi apenas um "comunicado de intenção".

No Parlamento Europeu, Barnier afirmou hoje que as negociações entre UE e Reino Unido foram até agora "extremamente complexas e extraordinárias", mas insistiu que não foram feitas concessões aos britânicos.

Segundo Davis, o acordo da semana passada não era definitivo. Barnier, contudo, disse que houve progresso nas conversas sobre a conta que o Reino Unido terá de pagar pelo Brexit, a manutenção de uma fronteira transparente entre Irlanda e Irlanda do Norte e sobre os direitos de cidadãos, suficiente para levar a um "acordo legalmente vinculante". Fonte: Associated Press.