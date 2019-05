Barney, cão que ajudou em resgates de Brumadinho, morre fazendo buscas em SC

O cão Barney, que ficou conhecido após atuar no resgate de vítimas do desastre de Brumadinho, morreu no início da noite dessa sexta-feira, 3, enquanto participava de buscas por uma vítima desaparecida no município de Içara, em Santa Catarina. O anúncio do falecimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

De acordo com a instituição, o soldado BM Rangel, tutor de Barney, estava atuando na busca durante toda a sexta-feira. Ao farejar uma possível vítima, Barney entrou em um rio, submergiu e não retornou à superfície. Os bombeiros acreditam que o corpo do cão tenha ficado preso no leito do rio.

A corporação espera encontrar o corpo de Barney, que deve seguir para a cidade de São José, na grande Florianópolis, onde será cremado. Afirma, ainda, que acompanhará o caso e fornecerá apoio psicológico aos agentes envolvidos.