Barco naufraga em Angra dos Reis e cinco pessoas estão desaparecidas

Um barco pesqueiro naufragou na noite desta quarta-feira (8) nas proximidades de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e deixou cinco pessoas desaparecidas.

O Comando do 1º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, informou que a embarcação Nossa Senhora do Carmo I tinha 23 tripulantes a bordo e 18 foram resgatados pelo barco pesqueiro Costa Amêndola, que estava perto do local do naufrágio.

Segundo a Marinha, foram enviados ao local do naufrágio um navio-patrulha e uma aeronave da Força Aérea Brasileira para realizar as buscas pelos cinco desaparecidos. O Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de busca e salvamento no mar, emitiu aviso aos navegantes para que outras embarcações que se encontrem na região do naufrágio possam apoiar as buscas.



As causas e responsabilidades do naufrágio serão apuradas em inquérito instaurado pela Marinha.