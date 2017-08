Barco com 70 pessoas naufraga no Pará; sete corpos foram localizados

Um barco com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou na madrugada desta quarta-feira, 23, próximo às localidades de Ponta Grande e Maruá, no Rio Xingu, entre as cidades de Porto de Moz e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. Sete corpos já foram encontrados e outras 40 pessoas estão desaparecidas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Embarcações de resgate permanecem no local e as informações ainda são desencontradas sobre as causas do acidente. Até às 10h, de acordo com informações da polícia de Porto de Moz, somente 25 vítimas do naufrágio teriam chegado com vida às margens do Xingu, sendo resgatadas por moradores ribeirinhos.

O barco "Comandante Ribeiro" partiu do município de Santarém com mais de 70 pessoas a bordo e tinha escala nos municípios de Monte Alegre e Prainha e destino final em Vitória do Xingu.

