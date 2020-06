Barcas que fazem ligação entre Rio e Niterói têm alterações de horário

Após as 21h, somente viagens de ônibus serão oferecidas aos passageiros entre as duas cidades. - ( Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil)

A partir de hoje (27), a CCR Barcas promove alterações na grade de horário de saída das barcas nos terminais que fazem a ligação entre o Rio e a cidade de Niterói. A partir de agora, a última viagem no sentido Praça Quinze (Rio) será às 20h30 e a última em direção a Praça Arariboia (Niterói) será às 21h.

As modificações serão mantidas enquanto durarem as medidas de combate à pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Redução de viagens

A redução na grade de viagens nas barcas que fazem a travessia marítima na Baía de Guanabara, entre o Rio e Niterói, vale para os dias úteis, finais de semana e feriados. Após as 21h, somente viagens de ônibus serão oferecidas aos passageiros entre as duas cidades.

Para suprir a demanda de passageiros, a linha 100 realizará viagens entre 21h30 e meia-noite. As partidas sairão do Terminal Rodoviário Menezes Côrtes, no centro do Rio com destino a Niterói. E, no sentido contrário, os ônibus sairão do Terminal Rodoviário João Goulart.

Das 6h às 9h da manhã, horário de pico de passageiros, as barcas sairão das duas cidades com intervalos de 30 minutos, em média.

Das 9h30 às 15h, as barcas deixarão os terminais do Rio e Niterói, com intervalos de uma hora.

E, no horário de pico da tarde, das 16 às 18h, as barcas voltam a circular a cada meia hora. A partir das 18h30, as barcas voltam a circular com intervalos de uma hora, quando a última embarcação deixará o cais da Praça XV, às 21h, com destino à cidade de Niterói.

Medidas

Para evitar aglomeração no interior das estações e nas embarcações, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação que deixará o terminal.

A concessionária CCR Barcas informa também que a linha que liga a Praça XV ao terminal de Charitas, em Niterói, continua suspensa, enquanto durar a pandemia.