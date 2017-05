Barack Obama declara apoio ao centrista Emmanuel Macron em eleição francesa

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou apoio ao candidato centrista à presidência da França, Emmanuel Mácron.

Em mensagem postada na conta do Twitter de Macron, Obama afirmou que apoia o candidato "pela importância dessa eleição".

"Não planejo me envolver em muitas eleições, já que não estou concorrendo a nenhum cargo, mas as eleições francesas são muito importantes para o futuro do país e para os valores que são tão importantes para nós", declarou Obama.

Macron enfrentará a candidata de extrema-direita e eurocética, Marine Le Pen, no segundo turno das eleições francesas. A votação ocorre neste domingo. As pesquisas de opinião apontam vitória de Macron. Fonte: Associated Press.

