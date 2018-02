Bar investe em “pegada sustentável” e consegue economizar 70% em cardápio

O produto, segundo pesquisa feita pelos próprios empresários, é 70% mais barato do que tradicionalmente hoje existe no mercado - Divulgação

Foi apostando em um negócio sustentável, que tivesse durabilidade e rentabilidade, que o Bar Valfarre, em Campo Grande, inovou ao adquirir os novos cardápios do estabelecimento feitos das câmaras de pneus descartadas na natureza. O produto, segundo pesquisa feita pelos próprios empresários, é 70% mais barato do que tradicionalmente hoje existe no mercado.

Um cardápio mais elaborado feito do couro de animais, por exemplo, é encontrado por R$ 130, sendo que quando produzido com a matéria-prima das câmaras de pneus sai a R$ 43. Lembrando que esse tipo de material demora 500 anos para se decompor no meio ambiente.

Uma das donas da Revoada, empresa do Rio Grande do Sul que produz os materiais, disse que caso o estabelecimento não queira mais o objeto pela aparência, pode devolvê-lo para ser reutilizado. “Quando devolvido, o produto é triturado e faz parte da composição do asfalto das vias da cidade”, explica Adriana Tubino.

Rodrigo Hata, sócio-proprietário do Velfarre, está animado com a nova parceria. “União que deu certo quando o assunto é sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. Queremos que outras empresas adotem este modelo que faz bem para todo o mundo. O cliente fica satisfeito em saber que a gente é gente que se preocupa com o meio ambiente”, menciona.

A iniciativa ganhou repercussão e a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) deu o seu apoio. A Ambev (Companhia de Bebidas das Américas) aderiu à causa. Devido ao sucesso da ação, os empresários do Velfarre decidiram fazer uma exposição dos cardápios a partir da segunda-feira (26) para que a população entenda todo o processo de produção e a sua importância para o meio ambiente. Um coquetel de lançamento será feito para parceiros e amigos da imprensa.

“Queremos reunir os parceiros e amigos, mas não apenas para festejar, e sim para chamar a atenção para a causa e despertar o hábito de ser sustentável, além de promover ações sociais para o bem. E que isso seja seguido pelas demais pessoas”, finaliza Heriko Hata, sócio-proprietário do Velfarre.

Com o objetivo de também divulgar a música e o artesanato local, eles convidaram o cantor Robson Vieira e o artesão Jallysson Mello, que irá para participar da exposição com seus móveis feitos de pneus.