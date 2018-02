Bar faz parceria com empresa do RS para produzir cardápios sustentáveis na Capital

Para o outro sócio do bar, Rodrigo Hata, essa é uma parceria que deu certo - Foto: Alan Diógenes Santos

Uma parceria para dar certo quando o assunto é sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente. Foi pensando nisso que o Bar Velfarre, em Campo Grande, procurou a empresa Revoada, localizada em Portão-RS, para a produção do seu novo cardápio, cuja matéria-prima são câmaras de pneus que iriam para o lixo ou seriam queimadas causando poluição.

Tudo começou quando, no ano passado, os sócios-proprietários do bar sentiram a necessidade de trocar o material do cardápio por algo que coubesse no orçamento e tivesse maior durabilidade. A ideia inicial era fazer o cardápio em couro, mas o valor ficava muito acima do que tinham em caixa para investir.

Um dos sócios, Heriko Hata, conta que foi daí que surgiu a ideia de usar a matéria-prima das câmaras de pneus velhos. “Na mesma época uma funcionária que trabalhava no marketing viu uma reportagem da Rede Globo onde uma empresa usava esse tipo de material para produzir bolsas e carteiras. Gostamos desse diferencial e entramos em contato com a diretora da empresa. Fizemos um esboço e no terceiro envio de modelo de cardápio chegamos a um acordo”, explica.

Para o outro sócio do bar, Rodrigo Hata, essa é uma parceria que deu certo. A ideia, segundo ele, é que o modelo do 1º primeiro cardápio do Brasil feito com câmaras de pneus seja adotado por outras empresas a fora trazendo essa “pegada” da sustentabilidade e de defesa ao meio ambiente.

“Para você ter noção para a produção dos cardápios foram retiradas 70 câmaras do meio ambiente que seriam jogadas no lixo ou queimadas. O cliente fica satisfeito em saber que somos uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Sem falar que desta forma há produção de novos empregos e geração de renda”, destacou Rodrigo.





Foi numa despretensiosa conversa de bar que as amigas Adriana Tubino e Itiana Pasetti, do Rio Grande do Sul, pensaram em criar a Revoada: linha de produtos que utilizam o resíduo de câmara de pneu e do náilon de guarda-chuva descartado como matéria-prima.

“Percebemos que era um material nobre que estava indo para o lixo e levava 500 anos para se decompor no meio ambiente. A gente já ia às feiras orgânicas, andávamos de bicicleta, temos uma vida super saudável e nos preocupamos com a separação do próprio lixo. Então pensamos, porque não fazer um trabalho que tenha coerência com isso”, mencionou a publicitária Adriana.

No final todos os produtos vendidos retornam para a empresa e são triturados para fazer parte da composição do asfalto. “Não é fácil fazer o que a gente faz, porque vai à contramão do que é feito hoje na indústria da moda, mas o que é mais importante é que dá muito prazer e que estamos ajudando o meio ambiente. Se cada um fizer sua parte, não teremos problemas futuros”, completou a estilista Itiana.

Exposição

Até mesmo a companhia de bebidas Ambev aderiu a ideia e participou da confecção dos cardápios. Devido ao sucesso da iniciativa, os empresários do Velfarre decidiram fazer uma exposição dos cardápios a partir da segunda-feira (26), a partir das 20h, até as 23h do sábado (3), para que a população entenda todo o processo de produção e sua importância para o meio ambiente. Será no próprio bar localizado na Rua José Antônio Pereira esquina com a Rua Barão do Rio Branco.

Com o objetivo de também divulgar o artesanato local, eles convidaram o artesão Jallysson Mello para participar da exposição com seus produtos como: mesas de centro, casinhas de cachorro, pula-pula infantil, vasos de plantas, entre outros, feitos com pneus jogados em terrenos baldios.

Ele falou um pouco sobre seu trabalho. “Sou agente de combate a endemias e tive a ideia quando fazia visitas às casas. Decidi pegar os pneus velhos, fazer artesanatos e divulgar nas redes sociais como modo de ter um dinheirinho extra. Achei interessante o Bar Velfarre estar preocupado com o meio ambiente, isso como eu. Isso é bom para eles, para mim e para toda a cidade”, finalizou.