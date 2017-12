Bando invade agência, carrega cofre e atira contra polícia em Sorocaba (SP)

Criminosos invadiram uma agência do Banco do Brasil e, sem usar explosivos, quebraram uma parede para arrancar o cofre, fugindo com o equipamento cheio de dinheiro, na manhã desta quinta-feira, 7, em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Na fuga, os criminosos espalharam 'miguelitos' - pregos retorcidos - na avenida para evitar a perseguição. Uma viatura da Polícia Militar tentou barrar o bando e houve intenso tiroteio, assustando os moradores. Testemunhas falam em mais de cem disparos, mas não houve feridos. Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

O assalto aconteceu por volta das 5h, quando já havia movimento de veículos e pedestres no bairro do Éden, no distrito industrial de Sorocaba.

Os criminosos entraram na agência, na Avenida Independência, a mais movimentada da região, pela porta do atendimento eletrônico. Eles quebraram a porta interna e usaram marretas e outras ferramentas para quebrar a parede do compartimento que abrigava o cofre. O equipamento foi levado para o veículo da quadrilha com o uso de um guindaste manual, abandonado no local.

De acordo com a PM, o crime foi praticado por três ou quatro assaltantes, armados com fuzis. Eles usaram uma van Sprinter para transportar o cofre.

Após o assalto, o veículo entrou numa avenida interna do bairro, seguindo em direção à rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-75). A Polícia Militar Rodoviária foi mobilizada para montar um cerco em rodovias.

A Polícia Civil vai usar imagens das câmeras instaladas na agência na tentativa de identificar os criminosos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a outubro deste ano houve 82 roubos a bancos do Estado, contra 109 no mesmo período do ano passado.