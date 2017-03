Bando explode agência abastecida para saque do FGTS

Criminosos armados com fuzis e metralhadoras invadiram a região central e explodiram o cofre de uma agência da Caixa Econômica Federal na madrugada deste domingo, em Jarinu, no interior de São Paulo.

De acordo com policiais militares, a agência estava abastecida com dinheiro para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor roubado não foi informado. O prédio ficou destruído pelas explosões e a única agência da Caixa na cidade não deve abrir nesta segunda-feira, 13.

O ataque aconteceu por volta das 4 horas. De vários carros, os criminosos fizeram disparos em direção aos prédios do Fórum e da base da Guarda Municipal. Viaturas da Polícia Militar foram recebidas a tiros.

Os tiros acordaram e assustaram os moradores. Durante a fuga, os criminosos lançaram nas ruas dispositivos para furar os pneus dos veículos, a fim de dificultar a perseguição.

Os autores do roubo conseguiram fugir. Até a tarde deste domingo, nenhum suspeito tinha sido preso. A força especializada da Polícia Militar foi acionada para resgatar explosivos deixados no interior da agência. A Polícia Federal assumiu as investigações.

