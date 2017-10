Bando armado explode duas agências bancárias em Paranapanema

Um bando armado invadiu o distrito de Campos de Holambra, no município de Paranapanema, no sudoeste do Estado de São Paulo, e usou explosivos para detonar os caixas e cofres de duas agências bancárias, na madrugada deste sábado, 14. Os criminosos fizeram disparos com fuzil para manter os moradores afastados, mas ninguém ficou ferido.

O distrito, que abriga uma das principais colônias holandesas do país, tem 17 mil habitantes e intensa atividade agroindustrial.

A quadrilha chegou em vários carros e atacou primeiro a agência do banco Santander, na Avenida da Posse, região central da comunidade. Logo após as explosões, os criminosos se dirigiram à agência do Banco do Brasil, a cerca de 200 metros, na Rua das Hortênsias.

O barulho das explosões voltou a assustar os moradores. Além dos caixas e de um cofre, os dois prédios foram destruídos. Estilhaços e peças dos equipamentos ficaram espalhados pelas ruas.

Os criminosos deixaram o distrito fazendo disparos para o alto, em direção à Rodovia Raposo Tavares. Ninguém tinha sido preso até próximo do meio-dia. O valor roubado das agências não foi informado.

Na madrugada da sexta-feira, 13, uma quadrilha atacou a única agência do banco Bradesco em Embaúba, de 2,6 mil habitantes, na região norte do Estado. Os criminosos, encapuzados, ameaçaram as pessoas que estavam numa lanchonete e fizeram disparos de fuzil contra uma viatura da Guarda Municipal.

Além da viatura, uma van do serviço municipal de saúde foi atingida. As explosões destruíram os caixas e as instalações da agência. Segundo a Polícia Militar, os criminosos não levaram nada, porque os caixas estavam vazios.

