Bandidos teriam pegado carona em blindado da PM

Operações realizadas recentemente pela Polícia Militar na favela Cidade Alta, em Cordovil (zona norte do Rio), estão sob investigação da Polícia Civil e da Corregedoria da PM do Rio. A principal suspeita se refere a uma ação de 18 de fevereiro. Um áudio divulgado pelas redes sociais indica que PMs teriam usado um veículo blindado, conhecido como caveirão, para transportar criminosos dentro da favela. Os policiais teriam sido recompensados com dinheiro pela "carona".

Em um trecho da gravação, um homem pergunta: "Vai descer aonde, aí?" Outro responde: "Vai, sobe aí, sobe aí ...Vou mostrar pro senhor lá, depois do Lafayette, lá, do Colégio. Félix, tu passou do Lafayette. Primeiro beco à tua direita tu já para." Félix seria o cabo PM Haroldo Félix da Silva Filho. Ele estaria no blindado e fora baleado durante a operação. O policial está em recuperação e ainda usa cadeira de rodas para se locomover. A PM confirma que o caso é investigado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

