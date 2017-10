Bandidos sequestram van escolar em São Gonçalo (RJ)

Uma van escolar foi sequestrada por um grupo de dez bandidos por volta das 8h desta quinta-feira, 5, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Duas crianças estavam na van no momento, mas nada lhes aconteceu. O veículo foi recuperado, mas o bando conseguiu fugir.

Segundo informações da 75ª Delegacia Policial, os criminosos estavam tentando escapar da polícia ou de rivais - quadrilhas estão em disputa pelo controle da venda de drogas na região. Eles queriam uma carona para sair de uma comunidade para outra, informaram investigadores. Por isso, entraram na van e determinaram ao motorista que lhes deixasse perto de uma favela onde pretendiam se abrigar.

Na delegacia, fotos de traficantes da região que estão sendo procurados foram mostradas ao motorista da van, para reconhecimento. Mas ele não apontou nenhum deles. A polícia faz operações para tentar prender os criminosos.

Veja Também

Comentários