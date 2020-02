Bandidos invadem ruas de Vitória, queimam ônibus e fecham lojas

Homens armados interditaram na manhã de hoje (14) a Avenida Leitão da Silva, uma das mais movimentadas da região central da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, causando terror entre motoristas e comerciantes.

Segundo a Polícia Militar ((PM), o bando impediu a circulação dos veículos e obrigou as lojas a fecharem as portas. Eles fizeram disparos com armas de fogo. Além disso, atacaram vários veículos e queimaram ônibus em ruas próximas.

O ato de terror levou o governador do estado, Renato Casagrande a se manifestar em sua conta no Twitter. De acordo com o governador, a ação dos marginais foi uma reação ao trabalho da PM de combate à criminalidade em vários bairros da cidade.

“Bandidos reagem à ocupação da PM nos bairros, mas a polícia atuará com mais força ainda. Já efetuamos prisões de alguns desses criminosos. Essa será a nossa resposta”, disse o governador Renato Casagrande.

Neste momento, o policiamento está reforçado em grande parte do centro da capital do Espírito Santo. A polícia também usa um helicóptero no policiamento da região.