Criminosos invadiram um banco na tarde de hoje (2) na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, os bandidos estão dentro da agência bancária na rua Maria Freitas, em Madureira, com reféns. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolaram a rua e estão negociando com os criminosos, para tentar resolver a situação.