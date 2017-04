Bandidos explodem caixas eletrônicos no prédio da Cetesb, em SP

Um grupo de ao menos cinco pessoas explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil que ficam dentro do prédio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no início da manhã desta quinta-feira, 20. Ao inspecionar o local, policiais militares verificaram que os bandidos deixaram uma banana de dinamite intacta próxima a um dos caixas.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado, por volta das 7h30, para desativar o explosivo. O edifício, que é sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, fica na Avenida Professor Frederico Hermann, próximo à Marginal do Pinheiros.

A reportagem não havia conseguido contatar nenhum representante da secretaria até às 8h30 desta quinta. Conforme relatos recebidos pela Polícia Militar, a quadrilha chegou ao local por volta das 5h, em um veículo sedã escuro. Os criminosos conseguiram fugir pela Marginal do Pinheiros, no mesmo veículo, levando uma quantia em dinheiro não revelada até o momento.

