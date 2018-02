Bandidos explodem caixa eletrônico dentro do Hospital das Clínicas de SP

Um caixa eletrônico foi furtado dentro do Hospital das Clínicas, no prédio dos ambulatórios, na manhã desta quarta-feira, por volta das 4h30 dia 27. De acordo com informações da Polícia Militar, seis pessoas invadiram o edifício por volta das 4h45, renderam seguranças e explodiram uma das máquinas do local.

Os criminosos fugiram com a chegada das viaturas policiais e não se sabe a quantia furtada. A perícia chegou ao local pouco depois das 7h.

O prédio dos ambulatórios do HC fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, em Cerqueira Cesar, na zona oeste de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 14º Distrito Policial. A reportagem aguarda retorno do Hospital das Clínicas sobre o caso.