Bandidos explodem agência bancária no Rio

Mesmo após o governo federal convocar as forças armadas para comandar a segurança no Estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 16, bandidos explodiram uma agência bancária no município de São João de Meriti, na baixada fluminense. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 17. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar patrulhava o bairro Vilar dos Teles, onde está a agência, quando foi acionada e entrou em confronto com bandidos armados. Após o tiroteio, tomou conhecimento da explosão, informou a assessoria de imprensa da PM. O caso está com a 64ª Delegacia de Polícia.

No início da tarde deste sábado, o presidente Michel Temer se reuniu com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para tratar da segurança no Estado. Mas, segundo o Comando Militar do Leste (CML), as operações decorrentes da intervenção federal ainda não foram iniciadas.