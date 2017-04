Bandidos em fuga invadem colégio no Rio

Um grupo de criminosos que fugia de operação policial na Mangueira, zona norte do Rio, invadiu uma escola municipal em São Cristóvão, na mesma região, nesta quarta-feira, 5. Houve pânico entre funcionários e alunos, que chegaram a ficar agachados em corredores para se proteger, mas não houve tiroteio. Armados com fuzis, os criminosos dominaram o motorista de uma Fiorino que chegava com a merenda e fugiram com o veículo. O motorista foi liberado minutos depois. Ninguém foi preso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

