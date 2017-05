Bandidos assaltam empresa de segurança e levam armas na zona norte de SP

Criminosos invadiram uma empresa de segurança patrimonial e levaram um estoque de armas, munições e coletes à prova de balas, no início da noite desta segunda-feira, dia 1º, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), foram roubadas ao menos doze escopetas calibre 12 e 37 revólveres calibre 38 da sede da empresa S.S.W.A.T, localizada no Jardim Santo Elias, na região de Pirituba.

Funcionários da empresa foram feitos reféns, mas não houve registro de feridos. Os bandidos fugiram e nenhum suspeito havia sido preso até às 7h desta terça-feira, 2. O caso é investigado pelo 33º Distrito Policial (DP).

