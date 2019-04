Bandeira tarifária para o mês de abril é verde

A bandeira tarifária de energia elétrica em abril é verde, sem custo para os consumidores. Abril é um mês de transição entre as estações úmida e seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente. Mesmo com o anúncio da bandeira verde é necessário manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)