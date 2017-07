Banda Presidencial toca no Planalto música escolhida pelas redes sociais

Toda as sexta-feiras, às 17h, a banda marcial do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) e a banda do Regimento de Cavalaria – revezando-se a cada seis meses – participam da cerimônia da arriação da bandeira do Brasil no Palácio do Planalto. Hoje (21), porém, a apresentação rotineira teve um diferencial: as músicas foram escolhidas pelo público, por meio de uma enquete no perfil do Palácio do Planalto no Facebook. Três músicas foram dadas como opção para que os sgeuidores da página escolhessem qual seria executada pela banda.

A música vencedora foi “The Final Countdown”, lançada em 1986 pela banda sueca Europe. Conhecida mundialmente por sua introdução de teclado, a canção teve 10,7 mil votos. As outras duas músicas foram “Despacito”, do porto-riqueno Fonsi, e o tema da série Game of Thrones. Quase 22 mil pessoas participaram da enquete.

Minutos antes da cerimônia, o regente da banda, o subtenente Jonas Medina, ainda não sabia do número de pessoas que tinham participado. “Que ótimo! É uma surpresa”, disse. Ele lembrou que bandas marciais de outros países também tocam músicas de temas não militares. "Isso tem na Inglaterra, na França. Muitos brasileiros saem daqui para ver isso fora, sendo que nós temos isso aqui no nosso país. Estou adorando esse público maravilhoso”.

O público compareceu em número maior do que o habitual. Cerca de 50 pessoas aproveitaram o pouco espaço de calçada entre a grade que cerca o Palácio do Planalto e a pista. Além de tocar a música escolhida no Facebook, a banda do BGP tocou a Marcha Imperial, da série de filmes Star Wars. Em seguida, foram executadas as músicas típicas da cerimônia de arriação da bandeira.

“Nós tocamos o Hino Nacional para arriar a bandeira. Aí tocamos uma protofonia do Guarani, de Carlos Gomes, para que seja dobrada a bandeira”, disse Medina. O público aplaudiu a performance da banda e muitos registraram em seus telefones celulares. No segundo andar do Palácio do Planalto, funcionários também pararam para assistir. E o regente da banda já revelou qual sua música favorita para a próxima semana. “Já prometo tocar na próxima semana o Despacito”, disse.

Veja Também

Comentários