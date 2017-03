Banda de música que homenageia Villa-Lobos ganha sede própria

A Banda Musical Municipal Villa-Lobos, da cidade de Caarapó, acaba de realizar uma grande conquista. Trata-se da sua sede própria, entregue na manhã de quinta-feira (30) pelo prefeito Mário Valério (PR), vereadores e outras autoridades municipais, em uma concorrida solenidade que teve ainda a presença de secretários municipais e músicos integrantes da banda.

O grupo musical foi criado em 14 de julho de 1999, através do Decreto Municipal nº 037/1999, tendo como objetivo musicalizar crianças, jovens e adultos, oferecendo incentivo à cultura municipal e entretenimento educativo. Seu nome foi instituído no dia 25/08/2006, em homenagem ao músico compositor Heitor Villa-Lobos, considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil.

Vinculada ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo, a banda reúne músicos de variadas faixas etárias e classes sociais, levando entretenimento e lazer à população de Caarapó, além de promover socialização entre seus membros e a comunidade.

A psicóloga Geysianne Marquezólo, que ingressou na banda aos nove anos de idade e nela permanece desde a sua constituição, afirma ter realizado um sonho com a conquista da sede própria.“Há 18 anos esperávamos por um olhar de carinho pela nossa banda municipal. Hoje recebemos sede própria e instrumentos novos! Obrigada a todos os envolvidos!”, escreveu em uma rede social.

Para o prefeito Mário Valério (PR), cultura é uma questão de cidadania. “As manifestações culturais, em todas as suas formas, contribuem para a cidadania de um povo”, destacou. O mesmo pensamento é seguido pelo presidente da Câmara, André Nezzi (PDT), que em discurso cumprimentou a gestão do prefeito Mário Valério pela iniciativa, destacando a conquista dos músicos da banda, “que há muito tempo já mereciam o espaço para as suas atividades”.

Na mesma solenidade, o grupo musical recebeu instrumentos novos e uniformes. A viabilização dos recursos para os instrumentos musicais foi feita junto ao governo do Estado, com contrapartida municipal, pela deputada estadual Grazielle Machado (PR). Os uniformes foram adquiridos com recursos próprios.

A cerimônia também foi palco da entrega de uma van para a Secretaria Municipal de Saúde, adquirida com recursos estaduais viabilizados pelos deputados estaduais Grazielle Machado e George Takimoto (PDT), com aporte de recursos municipais complementares, a título de contrapartida.

Prestigiaram a solenidade os vereadores Manoelito Bagaceira (PDT), Marinalva Farias da Costa (DEM), Manezinho (DEM), Gilberto Segóvia (PSDB) e Professor Pontinha (PT), além dos secretários municipais Márcio Barbosa Rodrigues (Desenvolvimento Econômico), Ramão Alves da Silva (Suprimento e Logística), Ieda Marran (Educação e Esportes), Carolina Carvalho (Ação Social), Jorge Tadeu Lopes (Obras), Valberto Ferreira Costa (Saúde), Luiz Bariani (chefe de Gabinete do Prefeito) e Ivandro Barros (diretor do Departamento de Cultura e Turismo).

