Bancos são depredados e loja é saqueada durante manifestação no Rio

Rio de Janeiro - Confronto durante manifestação de funcionários da Cedae e servidores de outras categorias nas ruas em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) (Fernando Frazão/Agência Br / Fernando Frazão/Agência Brasil

Agências bancárias foram depredadas e pelo menos uma loja foi saqueada durante manifestação no Rio de Janeiro contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). A manifestação começou por volta do meio dia de forma pacífica, mas acabou em confronto entre manifestantes e policiais militares a partir das 15h30.

A manifestação que começou no em torno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e se espalhou para outras ruas do centro do Rio. Os confrontos continuavam às 19h30, com o foco principal na Avenida Rio Branco, onde várias agências bancárias tiveram os vidros e os caixas eletrônicos quebrados e uma loja de roupas teve a cortina de aço arrombada e foi saqueada.

A polícia militar permanece na região, circulando com diversas viaturas, motos e veículos blindados para tentar dispersar os manifestantes utilizando bombas de gás e de efeito moral e disparando tiros de balas de borracha.

Os manifestantes protestam contra a votação de um projeto na Alerj que privatiza a Cedae, condição imposta pelo governo federal para a renegociar a dívida do estado com a União.

Veja Também

Comentários