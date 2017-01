Bancos de leite do Distrito Federal precisam de doação com urgência

Os estoques dos bancos de leite humano do Distrito Federal estão em níveis de alerta devido à baixa quantidade de doações recebidas no mês de janeiro. De acordo com a Secretaria de Saúde, entre as unidades da rede, o Hospital Regional de Santa Maria é o que mais precisa do alimento, seguido das unidades de Ceilândia, Taguatinga e Brazlândia.

“A rede precisa de doações com urgência e as mães interessadas em ajudar podem obter mais informações pelo telefone 160, opção 4”, informou o órgão. Segundo a secretaria, a baixa no mês de janeiro é comum em razão do período de férias. Entretanto, uma queda na arrecadação no ano passado não permitiu que os bancos de leite fizessem o chamado estoque de crise.

Enquanto 2015 registrou uma coleta total de 16.453 litros, em 2016, foram doados 15.893 litros – 560 litros a menos. O número de doadoras também caiu durante o período, passando de 5.836 para 5.381 de um ano para o outro.

O Distrito Federal conta, ao todo, com dez bancos de leite próprios da Secretaria de Saúde, além de três em hospitais privados e dois da rede SUS Federal. Diariamente, na rede pública, cerca de 150 crianças internadas em unidades de terapia intensiva neonatais recebem o alimento – a maioria, recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Em 2016, os bancos de leite beneficiaram 9.138 receptores.

De acordo com a secretaria, toda mulher que estiver amamentando seu bebê e que decida ser voluntária pode fazer doações aos bancos de leite. A estimativa do órgão é que 300 mililitros (ml) são suficientes para alimentar até dez bebês em um único dia. Mais informações estão disponíveis no hotsite Amamenta Brasília.

