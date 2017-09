Banco do Japão mantém política monetária inalterada

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve inalterada sua política monetária nesta quinta-feira. O conselho do BoJ votou, por 8 votos a 1, para manter sua meta para o yield dos bônus de 10 anos em torno de zero e a taxa de juros de curto prazo em -0,1%, como já era amplamente esperado, dado que a inflação permanece longe da meta de 2% ao ano.

O novo membro do conselho, Goushi Kataoka, foi o único a votar contra manter as metas das taxas de juros inalteradas, alegando que o patamar era insuficiente para atingir o objetivo de inflação de 2% do banco em março de 2020.

O banco também reiterou que continuaria a comprar bônus governamentais num ritmo anual de cerca de 80 trilhões de ienes.

