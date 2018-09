Banco do Brasil divulga resultado do Edital de Patrocínio 2019/2020

Aberto em maio deste ano, o Edital identifica projetos a serem patrocinados pelo Banco e demais empresas de seu conglomerado (subsidiárias, coligadas e controladas). - Divulgação

O resultado do Edital de Patrocínio – Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) está disponível no site www.bb.com.br/patrocinios. Os projetos selecionados irão compor a programação dos CCBBs de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), em 2019 e 2020.



Das 6.562 propostas inscritas, foram pré-selecionadas 451, sendo 112 para realização e 339 para composição do banco de projetos, nas áreas e segmentos de Artes Cênicas, Cinema, Exposição, Música, Ideias e Programa Educativo. Os projetos deverão ser realizados entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020. As propostas foram analisadas pelo corpo técnico dos CCBBs e por especialistas de mercado e avaliadas com base em critérios pré-determinados e de acordo com valores estratégicos, linha de atuação e eixo curatorial constantes no regulamento do Edital. Inicia-se, agora, a Fase de Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista.



“Os projetos selecionados mantêm o viés de excelência da programação dos CCBBs, contribuindo efetivamente para o entretenimento, a valorização da cultura e a apresentação artística de qualidade para um público cada vez mais exigente e atento”, afirma Karen Machado, gerente Executiva da Diretoria de Marketing do Banco do Brasil.



Para a seleção, foram analisados os seguintes atributos: inovação na abordagem, no conceito e/ou na execução; valorização da diversidade, da brasilidade, da cultura e dos valores nacionais e internacionais, bem como de fatos históricos e das manifestações tradicionais e/ou folclóricas; acessibilidade, com possibilidade de formação de público e de fomento a novos talentos.



Aberto em maio deste ano, o Edital identifica projetos a serem patrocinados pelo Banco e demais empresas de seu conglomerado (subsidiárias, coligadas e controladas).