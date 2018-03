Banco do Brasil começa a receber propostas do FCO empresarial

O Banco do Brasil iniciou nesta quinta-feira (1º.3) no Mato Grosso do Sul o recebimento de propostas do setor empresarial para financiamento de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) - Foto: MS GOV

O Banco do Brasil iniciou nesta quinta-feira (1) no Mato Grosso do Sul o recebimento de propostas do setor empresarial para financiamento de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Em função da necessidade de adequação do sistema do banco à nova taxa de juros definida pelo Governo Federal, este recebimento começou a ser feito com um atraso de dois meses.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e presidente do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO (CEIF/FCO), secretário Jaime Verruck, comemorou a notícia.

O secretário explicou que o foco principal são os pequenos e micro empresários.

A partir deste ano o setor empresarial passa a usar a TFC, que é a taxa de juros dos fundos constitucionais, estabelecida em 5,32% e abaixo da fixa utilizada até o ano passado.

Em 2017 o Estado contratou 100% do recurso destinado ao FCO em uma ação inédita, resultado do trabalho de desburocratização e divulgação da linha de crédito. Para este ano o desafio aumenta, visto que em julho muda a taxa de juros do setor rural também.