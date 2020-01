Banco do Brasil abre contas para doações a vítimas de enchentes

Diante do estado de calamidade em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Banco do Brasil (BB) abriu contas para receberem doações voluntárias. Foram abertas duas contas para ajudar vítimas, uma para cada estado.

De acordo com o banco, os recursos serão usados para cobrir necessidades urgentes das comunidades atingidas. As doações podem ser feitas nas seguintes contas: agência 1607-1, conta 70.000-2, para o Espírito Santo, e 80.000-7, para Minas Gerais. O doador deve digitar o CNPJ 01.641.000/0001-33.

O banco também aprovou um plano de emergência para ajudar as localidades atingidas. A instituição prestará apoio a funcionários e a clientes dos locais afetados, renegociando dívidas e mapeando os pontos de atendimento do BB afetados pelas enchentes para restabelecê-los o mais rápido possível. Uma agência móvel será enviada para reforçar o atendimento em Minas Gerais.

No Espírito Santo, o banco detectou 13 pontos de atendimento em municípios afetados pelas chuvas, dos quais apenas um, em área onde as chuvas continuam, sofreu alagamento e ficou inoperante. Em Minas Gerais, 24 pontos foram impactados, dois quais 16 continuam em funcionamento, mas em áreas com chuvas constantes, cinco foram alagados, mas recuperados ainda hoje (27) e três deixaram de funcionar.

Além de abrir contas para doação e reparar os pontos de atendimento afetados, o Banco do Brasil promoverá ações sociais por meio da Fundação BB e de voluntários.